Новосибирская область в рамках нацпроекта планирует войти в пятерку лидеров среди регионов России по качеству образования

Глава Новосибирской области Андрей Травников выступил с докладом на пленарном заседании XIX съезда работников образования «От национальных целей к региональным задачам. Реализация национального проекта «Образование» в Новосибирской области».

Как отметил глава региона, в 2019 году область приступила к реализации региональных составляющих нацпроекта «Образование». Его цель – вывести Россию в десятку лидеров по качеству образования. Новосибирская область поставила задачу войти по этому показателю в топ-5 регионов РФ.

По информации пресс-службы правительства НСО, в рамках реализации нацпроекта «Образование» в период с 2019 по 2024 годы в регионе планируется построить 48 школ на 27 812 мест. В общей сложности на реализацию нацпроекта до 2024 Новосибирская область получит из федерального бюджета более 3,3 млрд рублей, в том числе свыше 1 млрд – в следующем году. На эти средства будут построены не только учреждения образования, но и созданы 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и центр по выявлению и поддержке одаренных детей.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Демография» в период с 2019 по 2024 год планируется возвести 48 детских садов на 9 035 мест общей стоимостью почти 7 млрд рублей. Из них 3,9 млрд – это федеральные средства.

Губернатор подчеркнул, сегодня в регионе создается непрерывная система повышения квалификации педагогов. Меняется система среднего профессионального образования. Созданы по стандартам Ворлдскиллс 11 специализированных центров компетенций, 20 отраслевых ресурсных центров, 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 42 центра проведения демонстрационного экзамена. В 2020 году в рамках нацпроекта будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

Большие средства вкладываются и в цифровизацию школ. По проекту «Информационная инфраструктура» регион получил почти 1,5 млрд рублей. К 2024 году скорость интернет-соединения во всех городских школах должна составлять 100 Мб/с, в сельских – 50 Мб/с. Начинается также внедрение цифровой образовательной среды. В следующем году в проект войдет 101 школа, в течение трех лет – 500 школ. В ближайшие три года будут открыты пять АйТи–кубов – детских центров цифрового образования.

Вдобавок, губернатор указал на ряд нерешенных проблем системы образования, характерных для многих российских территорий. В частности, правительство РФ поддержало предложения по корректировке критериев оценки и методики расчета показателя «Уровень образования». Кроме того, рабочая группа Госсовета поднимала вопрос о включении мероприятий по капремонту школ с большой степенью износа в нацпроект. К слову, в Новосибирской области 297 таких объектов. Уже в 2019 году нацпроект был дополнен пунктами о капремонте с выдачей первых траншей на софинансирование таких работ.

Глава региона также поручил министерству образования области разработать комплекс мер по повышению профессиональных компетенций учителей и качественных показателей подготовки выпускников, в первую очередь, по математике и иностранному языку.

Добавим, что в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Образование» реализуются 10 региональных проектов. Среди них — «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в ближайшие 5 лет в Новосибирской области в рамках национальных проектов будут построены более 240 социальных объектов, включая масштабные инвестиционные проекты.

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