Федеральный единый фитнес-абонемент Classboom, начавший свое развитие Новосибирске в 2016 году, анонсировал перепозицинирование. Теперь Classboom — это единый lifestyle-абонемент. Предполагается, что по нему жители Москвы, Новосибирска, Красноярска и Краснодара получат доступ не только в фитнес-студии, хобби-центры своего города, но и скидки в салоны красоты и спа-центры страны.

Как пояснили в Classboom, развитие направления «Красота» стартовало в Новосибирске в августе 2019 года. Оно функционирует по принципу дисконт-банка: имея активную подписку на абонемент, пользователь получает доступ к скидочным предложениям на beauty-услуги в салонах своего города. По собственным данным компании, с Classboom сегодня сотрудничают почти 100 студий красоты только в Новосибирске. С сентября развитие направления Красота запускается в Москве, Краснодаре и Красноярске. Скидки на услуги салонов варьируются от 40 до 70%. Цель приложения — сэкономить на услугах маникюра, педикюра, оформления бровей и ресниц, на стрижках (женских и мужских), массажах, спа-процедурах, депиляциях и многом другом.

Напомним, что проект Classboom был основан в Новосибирске. После трех лет работы в домашнем регионе в 2017 года он вышел в Красноярск, а весной 2019 года — в Москву и Краснодар, став федеральным проектом.

Руководитель проекта Екатерина Прутковская отмечает, что до конца 2019 года проект планирует масштабирование по выбранной схеме «фитнес+красота» еще на несколько городов-миллионников.

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