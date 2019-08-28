23 августа в Москве прошел первый в истории киберспортивный турнир с использованием технологий 5G и облачного гейминга. Организатором турнира выступил оператор связи «МегаФон», который продемонстрировал реальную работу базовой станции стандарта 5G в Москва-Сити.

Облачные технологии пришли в бизнес достаточно давно. Сегодня редко какая компания, так или иначе взаимодействующая с ИТ, обходится без cloud-сервисов. Все чаще бизнес предпочитает брать инфраструктуру (IaaS) и программные продукты (SaaS) в аренду, вместо того, чтобы заниматься этим самостоятельно.

B2C сегмент пользователей держался за «железные» решения дольше, чем B2B, но «облака» в конце концов накрыли и розничного пользователя. По мере развития широкополосного проводного и мобильного интернета, росла популярность и облачных B2C-сервисов.

Облачный гейминг для розничных клиентов занимает ту же нишу, что и IaaS для бизнеса – он избавляет от необходимости покупать, обслуживать и модернизировать свое оборудование. Хороший игровой ПК стоит дорого и регулярно требует новых комплектующих, а подписка на облачный игровой сервер требует всего лишь хороший канал связи – и все. «МегаФон» этот канал предоставил, заодно испытав в боевых условиях новое поколение беспроводного интернета.

«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России – огромный вызов и большая честь для «МегаФона», – заявил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе. – Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас».

Вместе с «МегаФоном» в организации турнира по Dota2 приняли участие компания Huawei, поставившая оборудование и российская игровая платформа Loudplay, предоставившая свою площадку.

Участие в турнире приняла одна из сильнейших команд в России Winstrike Team. Мероприятие прошло в рамках трансляции супертурнира по Dota2 The International 2019, организованной «МегаФоном» совместно с киберспортивным холдингом ESforce.

Напомним, что «МегаФон» и раньше активно участвовал в развитии киберспорта. Масштабный киберспортивный турнир MegaFon Winter Clash 2018 помог оператору стать лучшим телеком-брендом в номинации «Спонсорство» Effie Russia Awards.

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