Первую в стране государственную кибершколу презентовали на «Технопроме» в Новосибирске

На международном технологическом фестивале «Технопром-2022» в Новосибирске свой стенд представила городская школа олимпийского резерва, где летом открылось отделение киберспорта. Учебное заведение стало первым в стране государственным учреждением, где готовят к компьютерным состязаниям.

Стенд государственного автономного учреждения Новосибирской области «СШОР по стрелковым видам спорта», на базе которого работает отделение киберспорта, разместили на площадке форума в Новосибирском экспоцентре.

Как напомнили в Telegram-канале правительства региона 24 августа, на днях воспитанники учреждения заняли первое место на Кубке России по компьютерному спорту в дисциплине «трёхмерный бой». Всего в соревнованиях участвовали 54 команды. По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, сборная региона рассчитывает закрепиться среди лидеров не только на уровне страны, но и на международном.

По данным министерства, новосибирская школа стала первым государственным учреждением в стране, где открыли отделение компьютерного спорта. О соответствующем событии сообщалось в середине июля. Планируется, что на базе школы будут готовить сборную команду региона по киберспорту в соответствии с утверждёнными федеральными стандартами.

Напомним, что «Континент Сибирь» следит за развитием событий на международном технологическом форуме «Технопром-2022», основной платформой которого с 23 по 26 августа стал Новосибирский экспоцентр.