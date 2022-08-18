В Новосибирской области утроилось число пользователей мобильного интернета с услугой pre-5G

Федор Туров
 
Новосибирцы добавили скорости своим смартфонам
Фото из архива shutterstock

В Новосибирской области в три раза выросло число пользователей ускоренного интернета с услугой pre-5G. Чаще других опцию, которая увеличивает скорость в смартфоне до 50%, подключают в столице региона, а также в городах Карасук и Болотное.

В марте этого года «МегаФон» стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

«Сегодня абоненты компании уделяют особое внимание качественному мобильному интернету, так как большая часть рабочих и личных задач сейчас решается в «цифре», – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Поэтому «МегаФон» не только развивает инфраструктуру связи, модернизируя существующее оборудование и устанавливая новые, современные базовые станции, но и дополняет тарифные линейки полезными функциями. Применение системного ситуативного управления загрузкой сети и других современных технологий позволили нам дополнительно «нарастить» скорость передачи данных для жителей Новосибирской области с помощью дополнительной опции pre-5G».

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, скачивать любой «тяжелый» контент, раздавать интернет на несколько устройств и даже участвовать в кибертурнирах.

В июле каждый пользователь услуги в Новосибирской области в среднем использовал порядка 28 Гб мобильного трафика, что значительно выше привычного потребления большинства жителей региона. Абсолютный рекордсмен загрузил более 58 Гб данных на своем смартфоне.

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