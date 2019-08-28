Временная администрация лишившегося лицензии Кемсоцинбанка выявила признаки вывода активов

Временная администрация по управлению АО «Кемсоцинбанк» в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов.

Напомним, 31 мая 2019 года Банк России запретил осуществлять банковские операции акционерному обществу «Кемеровский социально-инновационный банк» — АО «Кемсоцинбанк».

Такое решение было принято в связи с тем, что кемеровский банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме этого банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Через месяц, 29 июня 2019 года, Кемсоцинбанк официально признан банкротом. Соответствующее решение было принято на заседании Арбитражного суда Кемеровской области, где был назначен конкурсный управляющий. Им стало Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, временная администрация в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц Кемсоцинбанка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка «посредством кредитования юрлиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим лицом, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства».

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,73 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,96 млрд рублей.

Сейчас информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена ЦБ РФ в генеральную прокуратуру и следственный департамент министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Отметим, что АО «Кемсоцинбанк» — первый коммерческий банк в Кузбассе. Он был основан в 1989 году. Банк создан с целью поддержки и развития социальной сферы и инноваций в Кемеровской области.

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