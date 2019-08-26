Мэр Анатолий Локоть: от «Спортивной» — к Дзержинской линии

На совещании выездного штаба по строительству станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена, которое провел на объекте мэр Новосибирска Анатолия Локтя, обсуждалась как подготовка городской инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, так и дальнейшее развитие новосибирского метро. Как отметил глава города, согласование проекта «Спортивной» с Главгосэкспертизой позволяет надеяться на положительный результат для проекта продления Дзержинской линии.

Как неоднократно подчеркивал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года, который пройдет в городе, относится к тем масштабным проектам, который позволит решить ряд наболевших проблем: с одной стороны, позволит увеличить число спортивных объектов в Новосибирске, а с другой стороны – улучшит транспортную инфраструктуру. Среди объектов, которые должны появиться в городе к Чемпионату – 14-я станция метро, «Спортивная». Каждый месяц глава города проводит выездное совещание штаба по строительству станции.

На предыдущем, которое состоялось 12 июля, мэр Анатолий Локоть поставил задачу –к августу добиться положительного решения Главгосэкспертизы по проекту «Спортивной» и параллельно подготовить площадку для строительства, выполнить все работы так называемого «подготовительного» цикла, не требующие конкурсных процедур. 20 августа проект был официально одобрен федеральным ведомством. Коллективу муниципального предприятия «УЗСПТС» удалось добиться снятия всех замечаний уникального проекта станции (необычного хотя бы тем, что впервые станцию встраивают в уже существующую линию). Так что совещание 22 августа прошло, что называется, в атмосфере сдержанного оптимизма.

На площадке работы идут полным ходом. По словам начальника строительного объекта Александра Песцова, сейчас рабочие заняты выемкой грунта – вместо него завозится чистый песок (планируется вывезти 12 тысяч кубических метров грунта, заменив его таким же количеством песка). «Есть пошаговая работа, грунт будет замещаться песком, параллельно будет вестись подготовка к строительству ливневой канализации», — отметил он. Первоочередная задача строителей – подготовить к концу года монолитные конструкции. В целом, общая протяженность станции составит 134 метра.

Совещание состоялось в здании тяглово-понизительной подстанции «Спортивная», рассматривалось четыре вопроса. Начальник МУП «УЗПТС» Александр Мысик доложил главе города о том, что его поручение об устранении замечаний Главгосэкспертизы в отношении проекта 14-й станции, коллектив предприятия выполнил. По его словам, проект начал разрабатываться еще в июне 2018 года. «Таких станционных комплексов нет в Российской Федерации – четыре вестибюля, 12 эскалаторов. Мы закончили проектирование в январе 2019 года, и сегодня имеем полноценный запроектированный объект. Готовы приступить к процедурам по определению подрядчика», — доложил чиновник. Мэра заинтересовало – насколько опыт специалистов предприятия будет ценен для продвижения документации по достройке Дзержинской линии метро? Александр Мысик ответил, что защита проекта «Спортивной» показала – требования в сравнении с 2013 годом, а тем более с тем временем, когда вводилась в строй «Золотая Нива», заметно ужесточились (особенно в том, что касается пожарной безопасности, оценке стоимости работ) – о них руководство «УЗСПТС» теперь знает, что называется, на своем опыте.

По словам начальника службы организации строительства МУП «УЗСПТС» Сергея Долгушина, уже в начале октября 2019 года будет назван подрядчик, который будет строить «Спортивную». А начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин сообщил, что до 15 ноября должен быть завершен вынос коммуникаций за территорию строительства, после чего рабочие приступят к строительству ливневой канализации и пешеходного перехода через улицы Блюхера, Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса. «Комплекс работ должен быть выполнен в 2020-2021 годах», — отметил он. «Необходимо составить наглядный график выполнения работ», — дал поручение мэр Анатолий Локоть.

«В связи с тем, что мы переходим совершенно в другую фазу – фазу интенсивного строительства, возведения объектов, я поручаю создать штаб по строительству под моим председательством. Мы будет регулярно собираться и рассматривать принципиальные вопросы, которые требуют решения, надо не расслабляться, а набирать обороты. Соответственно, даю следующее поручение – выделить группу в структуре УЗСПТС по разработке документации Дзержинской линии. Дорогу протоптали, связи понятны, люди известны – с кем работать. На этой же скорости хотелось бы получить документы по этой линии, тогда у нас будут все козыри», — подвел общий итог совещания мэр Анатолий Локоть. Заместителем руководителя штаба был утвержден вице-мэр Олег Клемешов. По словам главы города, несмотря на задержку получения экспертизы, муниципалитет готов развернуть работы в полном объеме. «Хотелось бы сделать все не просто вовремя и в срок, а сделать качественно», — подчеркнул мэр города.

Следующее заседание штаба пройдет 30 сентября.

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