В Красноярске в четверг начала работу Сибирская электронная таможня (СЭТ). Таможенное декларирование начнет работать с 17 сентября текущего года, когда в структуре СЭТ будет создан Сибирский таможенный пост.

Как уточнили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ), планируется, что к 2021 году на базе СЭТ сконцентрируется весь электронный декларационный массив СТУ. Напомним, приказ ФТС РФ от 07.05.2019 N 764 о создании Сибирской электронной таможни был подписан в мае 2019 года. О планах по созданию Сибирской электронной таможни в ноябре 2018 года заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. По словам главы региона, сначала таможню хотели разместить в Омске, однако позже президент России Владимир Путин решил, что она будет в Красноярске.

Также ранее предполагалось, что создание СЭТ повлечет за собой ликвидацию Центра электронного декларирования (ЦЭД) Новосибирской таможни. «Новосибирский таможенный пост будет существовать какое-то время параллельно с работой Сибирской электронной таможни. К 2021 году в планах перевести все электронное оформление именно в СЭТ, в Красноярск. В регионах останутся только таможни фактического контроля, где не нужно оформление в электронном виде, но нужен досмотр», — пояснила «Континенту Сибирь» пресс-секретарь Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

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