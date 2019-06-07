ЦЭД Новосибирской таможни готовят к ликвидации

ФТС России рассматривает возможность ликвидации Центра электронного декларирования (ЦЭД) Новосибирской таможни. Процесс обусловлен оптимизацией и созданием Сибирской электронной таможни, которая будет располагаться в Красноярске.

Руководство Новосибирской таможни изучает мнение некоммерческих организаций о возможном закрытии Центра электронного декларирования. Соответствующее письмо за подписью начальника Новосибирской таможни Валерия Гукова имеется в распоряжении «КС». Необходимость ликвидации ЦЭД в письме объясняется реализацией плана мероприятий ФТС по реформированию системы таможенных органов с 2018 по 2020 год и созданием Сибирской электронной таможни и работающего в ее структуре Сибирского таможенного поста. «Прорабатывается вопрос о ликвидации Новосибирского таможенного поста (центра электронного декларирования) Новосибирской таможни», — говорится в письме, направленном в адрес Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и других организаций . Напомним, ранее сообщалось, что в рамках таможенной реформы в России появятся девять электронных таможен и 16 центров электронного декларирования. Реформу планируется завершить в 2020 году.

Приказ ФТС РФ от 07.05.2019 N 764 о создании Сибирской электронной таможни был подписан в мае 2019 года. В соответствии с документом, структура начнет работу с 15 августа текущего года в Красноярске. О планах по созданию Сибирской электронной таможни в ноябре 2018 года заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. По словам главы региона, сначала таможню хотели разместить в Омске, однако позже президент России Владимир Путин решил, что она будет в Красноярске. «Это еще один из элементов, демонстрирующих возвращение Красноярску статуса одного из центральных городов Сибири», — цитировала тогда слова губернатора его пресс-служба.

Новосибирский ЦЭД был создан в 2011 году, в зону его ответственности входит таможенное оформление грузов на более чем 60 постах всех 11 таможен СТУ ФТС РФ.

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