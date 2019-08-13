Конкурсная комиссия в Минобрнауки РФ 6 августа приступила к рассмотрению 9 заявок от научных организаций, которые претендуют на создание международного математического центра. В конкурсе принимает участие заявка, подготовленная сотрудниками Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института математики (ИМ СО РАН). Информация об этом 13 августа появилась на сайте СО РАН.

«6 августа 2019 года в Минобрнауки РФ состоялось вскрытие конвертов с заявками на конкурс по созданию международных математических центров. На конкурс поступило 9 заявок, в том числе от Математического института им. В.А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургского международного математического института имени Леонарда Эйлера, Московского центра фундаментальной и прикладной математики (МГУ, ИПМ им.М.В.Келдыша РАН, ИВМ РАН), Международного математического центра НИУ ВШЭ — Сколтех и Математического центра в Академгородке (НГУ, ИМ СО РАН)», — указано на сайте СО РАН.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Наука» планируется создать 4 международных математических центра мирового уровня.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Новосибирская область подготовит 2 заявки на участие в конкурсе на создание научных центров мирового уровня — по геномным и по математическим исследованиям.

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