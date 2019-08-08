Скоординированная работа всех служб – муниципалитета, полиции, контрольно-надзорных органов – должна стать эффективным инструментом борьбы с несанкционированной торговлей в Новосибирске. Новые механизмы совместной деятельности по наведению порядка на улицах города обсудил сегодня мэр Анатолий Локоть со специалистами профильных ведомств.

«Очень важен формат сегодняшнего совещания, в котором приняли участие представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора и других надзорных органов, руководители районных администраций. Это говорит о том, что проблема несанкционированной торговли для Новосибирска актуальная», — отметил мэр Новосибирска.

По его мнению, такое явление опасно по многим причинам. Во-первых, это касается здоровья новосибирцев, потому что, как правило, никаких подтверждающих документов на товар у продавцов нелегальных павильонов нет. Совершенно непонятно, как выращиваются продукты, хранятся и доставляются. Кроме того, сама торговля ведется в совершенно антисанитарных условиях. Во-вторых, нелегалы наносят вред экономике города и предприятиям, которые ведут свою деятельность в рамках закона. И, наконец, такая торговля уродует улицы города.

«Поэтому сегодня наша задача – объединить и скоординировать действия всех органов, чтобы совместные усилия по наведению порядка на улицах, приносили должный результат», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам начальника управления потребительского рынка мэрии Виталия Витухина, сегодня на улицах и площадях Новосибирска насчитывается около 45 крупных очагов несанкционированной торговли. «В каждом районе города есть свои незаконные блошиные рынки, места концентрации незаконной торговли сельскохозяйственной продукцией, мини-барахолки с ассортиментом товаров широкого потребления. Много лет не удается ликвидировать несанкционированную торговлю на площади Калинина, на Речном вокзале и площади Карла Маркса. Незаконно торгующие прочно обосновались на улице Бориса Богаткова, проспекте Дзержинского и других местах», – отметил Виталий Витухин.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, городская администрация реализует комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов торговли в неустановленных местах. Постоянно проводятся рейды с участием сотрудников полиции, управления ветеринарии, специалистов по вопросам миграционной деятельности, а также представителей мэрии. За 7 месяцев 2019 года проведено 823 таких рейда, составлено 2077 протоколов. Наложено взысканий на сумму 5,3 млн рублей, взыскано 1,5 млн рублей. С начала года силами мэрии демонтировано 160 нестационарных объектов торговли и услуг, вынесено 315 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1,3 млн рублей, взыскано 390 тыс. рублей.

«Кроме борьбы с несанкционированной торговлей, мы стараемся стимулировать легальную торговлю – в каждом районе создаются площадки для продажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Они оформлены в едином стиле и вписываются во внешний облик города. В 2019 году для садоводов и огородников организовано 787 торговых мест», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Эффективной мерой в борьбе с нелегальной торговлей, по мнению Виталия Витухина, должна стать практика изъятия сотрудниками полиции товара и самовольного объекта, из которого осуществляется продажа. Единичные примеры в Новосибирске уже есть, последнюю неделю полиция активизировала работу в этом направлении. Мэрия города совместно с администрациями районов готова организовывать транспорт во время проведения таких рейдов и предоставлять места складирования и хранения изъятой продукции (в настоящее время определено 7 таких мест).

Новым механизмом в борьбе с торговлей также могут стать изменения в положении о демонтаже нестационарных торговых объектов, которые будут обсуждаться на ближайшей сессии совета депутатов города Новосибирска. Главная суть изменений: освобождать землю. Таким образом, неважно, какой объект нужно демонтировать, важно – освободить территорию. Решение будет принято в отношении земли, и освобождать ее можно хоть каждый день в течение года. Это правило можно применять не только к торговым павильонам, но и к незаконным аттракционам, батутам, детским машинкам и др.

Глава администрации Дзержинского района Сергей Жиров выступил с предложением о создании в городе мобильных бригад, в состав которых войдут представители районных администраций, работники профильного департамента мэрии, сотрудники полиции, налоговой инспекции. Состав бригад должен меняться каждые три месяца. Бригады будут целенаправленно заниматься выездами на точки, где ведется нелегальная торговля. «Павильоны у домов очень востребованы горожанами, хотя многие из них установлены незаконно, поэтому необходимо предлагать альтернативу – формировать цивилизованные места торговли вблизи жилых домов», – объяснил Сергей Жиров.

«Важно понимать, что мы боремся не с торговлей, а именно с незаконными ее проявлениями, поэтому ставлю задачу перед всеми структурами – соблюдать нормативную и законодательную базу до запятой. Эту проблему необходимо решать, но в рамках законодательства, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Кроме того, надо формировать нетерпимое отношение горожан к этому явлению. Почему процветает незаконная торговля? Потому что есть спрос, а значит, есть и предложения. Наша задача – создать такие условия, чтобы новосибирцам было комфортно, и предпринимательство велось цивилизованно».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках выездного совещания проверил ход работ на приоритетных социальных и дорожно-транспортных объектах инфраструктуры Калининского района.

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