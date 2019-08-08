Строительство новой школы на 1100 мест, которая откроется для жителей жилмассива Родники в 2020 году, проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках выездного совещания в Калининский район. Глава города также проверил ход работ на приоритетных социальных и дорожно-транспортных объектах инфраструктуры поселка Гвардейский.

Сначала глава города проверил ход строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Родники, которая будет сдана в эксплуатацию уже в следующем году. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, это позволит решить проблему дефицита школьных мест на динамично развивающемся жилмассиве, разгрузить действующие школы и улучшить качество образовательного процесса.

«Микрорайон очень активно развивается, поэтому дефицит школьных мест здесь большой, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Новая школа рассчитана на 1100 мест в одну смену, но, по предварительным данным, уже с момента запуска заполняемость школы превысит 2000 детей, и работать она будет в две смены. Здание возводится по типовому проекту, по которому в городе уже построено четыре школы. Здесь большие площади, спортивные залы, а значит, хорошие возможности для проведения внеклассной работы и организации секций».

Напомним, что строительство школы № 218 на Родниках площадью более 15 тысяч квадратных метров началось в 2018 году. По проекту учреждение будет состоять из трех блоков: в блоке А расположится начальная школа, в блоке Б — средние и старшие классы, в блоке В будут расположены спортивные залы, столовая, мастерские, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. На сегодняшний день возведена коробка здания, частично закрыта кровля, ведутся работы по установке систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, монтаж пластиковых окон. Закончены работы по оборудованию ливневой канализации на пришкольной территории.

Стоимость объекта составит 613,6 млн рублей, которые мэрия Новосибирска привлекает из бюджетов трех уровней. «Мы начинали строить этот объект за счет городского и областного бюджетов, а затем сумели войти в федеральную программу Минстроя «Жилище», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Основные средства уже получены, и строительство ведется хорошими темпами. Надеемся, что на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области будет решен вопрос с оставшимися средствами — около 80 млн рублей, которые необходимы для подключения школы к коммуникациям и благоустройства прилегающей территории. Все работы должны быть завершены к зиме, чтобы к следующему году мы могли запустить эту школу».

Мэр Анатолий Локоть добавил, что по просьбе местных жителей сегодня рассматривается возможность размещения в здании новой школы филиалов музыкальной школы и школы искусств.

Затем глава города посетил поселок Гвардейский, чтобы проинспектировать ход работ по развитию социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, к сентябрю в поселке — на отремонтированных улицах Амосова и Солидарности — появятся кольцевой маршрут и три новые остановки общественного транспорта.

«Весной мы уже приезжали в Гвардейский и разработали планы ремонтов в поселке. Это и благоустройство дворов, и капитальный ремонт домов, и, самое главное, обновление дорожного покрытия. Еще одна очень важная проблема — это маршруты общественного транспорта с заходом в Гвардейский. Исторически поселок был закрытой площадкой, которую курировало Министерство обороны. Сегодня он стал городским микрорайоном, поэтому обеспечение транспортной доступности — это очень важный вопрос. Без ремонта дорог решить его было невозможно. Сегодня все вопросы, связанные с дорожным покрытием, решены, идет расчет маршрута, подразумевается, что здесь появится кольцевой маршрут с односторонним движением», — пояснил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, дороги поселка Гвардейский протяженностью 6,5 км были переданы Министерством обороны в муниципальную собственность в апреле 2017 года. Состояние улично-дорожной сети на момент передач оценивалось как неудовлетворительное.

В 2019 году Управлением дорожного строительства мэрии был проведен капитальный ремонт дорог в поселке на сумму 16 млн рублей. В настоящее время завершен ремонт улицы Солидарности на нескольких участках: от дома № 63а до госпиталя в/ч 57343; от дома № 86 до ул. Лейтенанта Амосова; от ул. Лейтенанта Амосова до ж/д переезда; от ул. Лейтенанта Амосова до дома № 70 на ул. Солидарности. Проведены работы по устройству тротуара и установке бордюрного камня в районе школы № 81.

В завершение совещания мэр Новосибирска проверил степень готовности поликлинического отделения городской больницы № 4 на ул. Лейтенанта Амосова, 64, в которой сейчас завершаются ремонтные работы.

«Несколько лет жители поселка Гвардейского были вынуждены преодолевать значительное расстояние, чтобы попасть в поликлинику. Для ветеранов и детей это крайне сложно. В ближайшее время эта проблема будет решена — ремонт в здании практически завершен», — отметил мэр Анатолий Локоть после посещения объекта.

Ранее более 10 лет педиатрическое и терапевтическое отделения городской больницы № 4 функционировали в здании на ул. Солидарности, 65в, переданном в муниципальную собственность от Министерства обороны РФ в 2013 году. Но помещения требовали ремонта, по решению министерства здравоохранения Новосибирской области амбулатория была закрыта.

Жители Гвардейского, а в нем проживает более 10 тысяч человек, пятая часть из них — дети, вынуждены сейчас посещать горбольницу № 4 на ул. Новоуральской, расположенную в 3,5 км от поселка.

В 2018 году мэр Анатолий Локоть обратился с предложением к губернатору Новосибирской области разместить поликлиническое отделение городской больницы № 4 в муниципальном здании на ул. Лейтенанта Амосова. Сейчас в помещениях поликлиники завершаются ремонтные работы, устанавливается новое оборудование.

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