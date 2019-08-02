Четыре долгостроя ЖК «Квадро» в Красноярске введут в эксплуатацию в 2020 году

В Красноярске возобновилось строительство домов жилого комплекса «Квадро» по ул. Караульной. Три многоэтажки подрядчик пообещал сдать до конца 2019 года, еще одну — в 2020.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, участники долевого строительства ЖК «Квадро», состоящего из четырех 25-этажных жилых домов, должны были получить ключи от квартир в 2018 году. Однако строительство в какой-то момент приостановилось и велось неудовлетворительными темпами. После вмешательства министерства строительства региона, администрации города, службы строительного надзора и жилищного контроля работу удалось возобновить.

Как отметил замминистра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков, на сегодняшний день у застройщика достаточно резервов для завершения работы, все подрядчики подтвердили, что договоры заключены и оплачены. Ближайшая задача – до наступления холодов закончить тепловой контур домов и подключить коммуникации.

По словам руководителя проекта «СУ-208» Александра Мельникова, сегодня на стройке работают 65 человек, которые ведут монолитные работы – это каменщики, электрики и сантехники. Со следующей недели к работе подключаются вентиляционщики. После этого начнется монтаж кровли.

Все материалы на стройку завезены. В конце ноября планируется начать установку лифтов. Застройщик и подрядчики заверили, что три из четырех домов «Квадро» будут сданы до конца 2019 года. Строительство последнего завершится в 2020.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что всего с 2010 года в Новосибирской области введено в строй более 100 долгостроев. В 2019 году 13 масштабных инвестиционных проектов позволят достроить еще 14 объектов. В 2017 более 800 жителей получили долгожданные квартиры, в 2018 – более 600. В 2019 уже удалось восстановить права почти 620 «обманутых» дольщиков.

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