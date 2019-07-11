В 2019 году в Новосибирской области должны ввести в эксплуатацию 14 долгостроев

Меры, принимаемые в Новосибирской области для завершения строительства и ввода в эксплуатацию «проблемных» жилых домов, рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, губернатор Андрей Травников в ходе выездного совещания посетил площадку дома, который недавно числился в категории долгостроев.

Многоквартирный жилой дом на ул. Залесского был достроен в результате совместных действий министерства строительства региона, мэрии Новосибирска и прокуратуры Новосибирской области в начале июля 2019 года. Ввод его в эксплуатацию позволил восстановить права более ста «обманутых» дольщиков.

Как подчеркнул Андрей Травников, всего с 2010 года в Новосибирской области введено в строй более 100 подобных объектов. В 2017 более 800 жителей получили долгожданные квартиры, в 2018 – более 600. В этом году удалось восстановить права уже почти 620 «обманутых» дольщиков.

Так, в 2019 году 13 масштабных инвестиционных проектов позволят достроить еще 14 объектов, в том числе дома на ул. Тульской, 80 и 82; Связистов, 13/1 и 13/2 и др.

Глава региона также отметил, что изменение федерального законодательства, переход на проектное финансирование и работа федерального фонда защиты прав дольщиков позволят решить проблему людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в течение нескольких лет.

В рамках данных инвестпроектов под контролем министерства строительства Новосибирской области будут предоставлены квартиры более 200 гражданам, находящимся в Реестре ведомства. Кроме того, с 2015 по 2018 годы из регионального и городского бюджетов на оплату договоров технологического присоединения «проблемных объектов» к инженерным сетям, благоустройство их придомовых территорий и установку лифтового оборудования предоставлено субсидий на сумму более 358 млн рублей.

Еще один эффективный инструмент господдержки «дольщиков» Новосибирской области – предоставление целевой субсидии в размере до 200 тыс рублей для достройки проблемного объекта. В реестр на ее получение включено 1183 человека. Общая сумма выплаченных средств составила более 230 млн рублей, в том числе в 2019 году пяти гражданам выплачена финансовая поддержка в размере 1 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в сфере долевого строительства практическая деятельность правительства Новосибирской области по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков» признана одной из лучших в России.

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