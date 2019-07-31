Губернатор Томской области упразднил должность своего зама по профилактике коррупции

Должность заместителя губернатора Томской области по профилактике коррупционных правонарушений упразднена. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Жвачкин.

Согласно пресс-службе правительства Томской области, Сергей Жвачкин внес изменения в постановление губернатора региона от 2012 года, исключив из состава администрации «заместителя губернатора — начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области». Документ опубликован на сайте региональной администрации и вступил в силу с 29 июля 2019 года.

«Губернатор принял решение упразднить должность одного из 12 своих заместителей. С 30 июля начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений не будет иметь статуса зама губернатора. Работу департамента губернатор курирует сам, оперативное управление этим подразделением Сергей Жвачкин возложил на вице-губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова», — пояснил агентству «Интерфакс» начальник департамента информационной политики региона Алексей Севостьянов.

Отметим, что не смотря на то, что должность зама губернатора упразднена, антикоррупционный департамент продолжит свою работу. Исполняющим обязанности начальника ведомства назначен Сергей Аксиненко.

Ранее должность заместителя губернатора — начальника департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений обладминистрации занимал Александр Шестаков. 15 июля 2019 года он скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. В рамках него в регионе будут реализованы 17 социальных проектов.

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