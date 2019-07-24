При поддержке СИБУРа в Томской области будут реализованы 17 социальных проектов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, при поддержке СИБУРа до конца 2019 года в Томской области будут реализованы 17 социальных проектов, в том числе в сфере науки и образования. В частности, компания выделит средства на приобретение лабораторного оборудования и оборудования для 3D-моделирования и прототипирования.

СИБУР также в рамках соглашения окажет помощь социальным проектам по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми заболеваниями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В том числе, поможет в проведении благотворительного турнира по стритболу и в организации работы ресурсного кабинета для оказания постоянной психологической и информационной поддержки семьям, воспитывающим детей с нарушенным слухом.

Кроме того, часть средств компания инвестирует в реализацию проектов, нацеленных на развитие культуры в Томской области. Например, СИБУР намерен поддержать юниор-лигу КВН, а также участвовать в развитии детско-юношеского спорта в регионе.

Как отметил губернатор Сергей Жвачкин, Томская область и российская нефтехимическая компания вместе работают давно и успешно. Стороны объединяет стремление развивать высокотехнологичный инновационный бизнес, интегрировать потенциал науки и производства для того, чтобы завоевать свое место под солнцем в новой технологической революции. Важно, что при решении глобальных бизнес-задач компания не забывает об интересах людей.

По словам председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, с момента запуска компанией программы «Формула хороших дел» более 50 социальных проектов было реализовано в Томской области. Все они направлены на объединение жителей вокруг общечеловеческих ценностей и стимулирование позитивных изменений. Многие из них связаны со здоровым образом жизни.

В рамках реализации Стратегии научно-технологичесого развития России Сергей Жвачкин и Дмитрий Конов договорились также усилить взаимодействие в работе кросс-индустриального центра совместных технологических разработок Томской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что правительство Кемеровской области и «Россети» подписали долгосрочное соглашение о развитии электросетевого комплекса в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор компании Павел Ливинский.

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