Как стало известно «Континенту Сибирь», в ближайшее время на площадке, которую ранее занимал ресторан Урицкий, помимо уже запущенной кофейни PRIMETIME, может открыться заведение итальянской кухни.

Напомним, что ресторан Урицкий был закрыт в июне 2019 года. Часть его общей площади заняла кофейня PRIMETIME, открывшаяся в июле 2019 года. В августе в ней должна заработать полноценная кухня с новым меню, где можно будет провести бизнес-завтрак с партнерами или ужин с семьей.

Однако как стало известно «Континенту Сибирь» от участников рынка, помимо кофейни на площадке будет также запущен ресторан. Предположительно речь идет о новом совместном проекте известного шеф-повара Руслана Коробова и основателя сети кофеен PRIMETIME Антона Горестова. Вместе они уже открыли ресторан авторской кухни «Маргарита пьет вино» на втором этаже кофейни PRIMETIME на Кирова.

Руслан Коробов начинал карьеру в Москве в ресторане «Ностальжи», а также группы ресторанов Константина Ивлева. В Новосибирске он проработал на позиции бренд-шефа в самых разных местных ресторанах — от сети Peoples до La Maison и заведений Дениса Иванова, включая SALT. Также Руслан Коробов ранее являлся управляющим партнером ресторанной группы компаний «Конквест».

Новое заведение будет предположительно специализироваться на итальянской кухне. Среди действующих ресторанов Новосибирска наиболее близким к нему можно считать DrovaMuka группы «Конквест». Вместе с тем, какие-либо подробности о проекте пока не сообщаются.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием событий.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.