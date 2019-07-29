Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Омской области из резервного фонда более 177 млн рублей на оснащение медицинских организаций. Средства направят на приобретение томографов. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

«Новые томографы появятся в медсанчасти № 4, городских поликлиниках № 4 и № 10. Медицинские учреждения обслуживают более 150 тысяч человек. В четвертой медико-санитарной части, например, такой аппарат в последний раз был приобретён в 2012 году в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда было организовано первичное сосудистое отделение. Из-за высокой загруженности томограф приходилось неоднократно ремонтировать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помещения медучреждений полностью готовы к размещению в них нового оборудования — исследовано их техническое состояние, проведены все необходимые процедуры.

В пресс-службе правительства Омской области уточнили, что в 2019 году в рамках проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» в БУЗОО «Городская Клиническая больница №1» в центр амбулаторной онкологической помощи также будет закуплен компьютерный томограф. Такой аппарат необходим для проведения исследований по экстренным показаниям пациентам с черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и конечностей, нарушениями кровообращения в мозге. Благодаря компьютерной томографии необходимые данные врачи получают за несколько минут. Современные аппараты помогут разгрузить работу Клинического диагностического центра.

В Министерстве здравоохранения Омской области отмечают, что приобретение данного оборудования позволит значительно повысить доступность диагностических исследований для жителей региона. Томограф помогает выявить заболевание на ранней стадии, что ведет к своевременному лечению.

Ранее в министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о предполагаемых злоупотреблениях со стороны недавно назначенного заместителя министра Александра Павловских.

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