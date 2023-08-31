Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Краснообск проконтролировал ход работ по оснащению новой поликлиники смешанного типа ГБУЗ «Новосибирская клиническая центральная районная больница». Получить современные медицинские услуги в новой больнице смогут более 40 000 жителей Новосибирской области. Информацию об этом распространил пресс-центр правительства Новосибирской области.

Губернатору доложили о том, что территория поликлиники уже во многом благоустроена, оборудовано около сотни парковочных мест, из которых 11 — для маломобильных граждан. До наступления зимы благоустройство территории будет продолжено, в результате чего появятся ещё 100 парковочных мест, будет заменено асфальтовое покрытие, установлены бордюры.

Режим работы нового медучреждения будет двухсменным, 6 дней в неделю; травмпункт поликлиники будет работать ежедневно и круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала. Недостающие вакансии планируется закрыть по программе «Земский доктор».

Как сообщил главврач нового медучреждения Дмитрий Батунин, практика работы новых поликлиник в Верх-Туле и Криводановке показывает, что кадровый состав полностью собирается в новом учреждении в течение 6-7 месяцев. В те поликлиники по программе «Земский доктор» было принято 13 специалистов, они укомплектованы практически на 100%. В 2023 году по этой программе в краснообскую поликлинику приходят кардиолог, УЗИ-специалист, рентгенолог, онколог.

Здание поликлиники находится на этапе сдачи заказчику. В помещениях устанавливают высокотехнологичное современное отечественное оборудование – этот процесс должен завершиться к 1 декабря. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений. Объект сдаётся с опережением запланированного срока ввода в эксплуатацию — изначально ввод был запланирован на 2024 год, а начали строить поликлинику под контролем министерства здравоохранения региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году.