В омском минздраве прокомментировали скандал вокруг госзакупок

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о предполагаемых злоупотреблениях со стороны недавно назначенного замминистра Александра Павловских.

Александр Павловских занял пост заместителя министра здравоохранения Омской области в марте текущего года. До этого он возглавлял Алапаевскую районную больницу в Свердловской области. Напомним, выходцы из этого региона сегодня активно занимают руководящие посты в омском правительстве после того, как в 2017 году кресло губернатора Омской области занял уральский политик Александр Бурков.

После назначения Александра Павловских уральское информагентство «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на руководство Алапаевской больницы сообщило, что медик-чиновник, по мнению бывших коллег, может быть причастен к правонарушениям. Якобы он, уже заняв кресло в омском ведомстве, вел переписку с главной медсестрой-массажисткой больницы Оксаной Медведевой, обсуждая закупки, предположительно, для омского минздрава. Детали переписки стали известны благодаря оставшейся открытой сессии WhatsApp массажистки. Сотрудники больницы усмотрели в сообщениях возможное нарушение законодательства о коррупции и заявили о готовности обратиться в правоохранительные органы, передав силовикам сохраненную переписку экс-главврача и медсестры.

В министерстве здравоохранения Омской области подтвердили, что Оксана Медведева участвует в процессе госзакупок для ведомства, а также создание комиссии — КУОО «Дирекция» — которая теперь занимается госзакупками. «Для грамотного анализа закупок необходим профессионал с медицинским образованием, коим посчитали Оксану Медведеву. Она имеет большой опыт работы в сфере медицины. Медведева активно помогает специалистам КУОО «Дирекция» собирать информацию, с которой в дальнейшем работает начальник управления закупок», — пояснила «Континенту Сибирь» пресс-секретарь омского минздрава Анна Никитенко. По словам представителя ведомства, комиссия при минздраве рассматривает возможность приобретения оборудования до 500 тыс. рублей. В состав комиссии входят специалисты минздрава и главврачи. Главной задачей комиссии Анна Никитенко назвала «не допустить неэффективного расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов».

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