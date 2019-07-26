Метеоусловия в Новосибирске в ближайшие выходные могут улучшиться

В пятницу в Новосибирске еще сохранятся неблагоприятные погодные условия и дымка от лесных пожаров, бушующих в Красноярском крае. Но в выходные ветер должен поменяться, из-за чего смог понемногу будет рассеиваться.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 26 июля существенных осадков в Новосибирске не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха составит +22..+24 °C . Местами сохранится дымка.

А вот в выходные, как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, ситуация в Новосибирске должна пойти на улучшение. Принято решение режим неблагоприятный метеоусловий в городе не продлевать.

По словам Ренада Ягудина, из-за того, что ветер ожидается не сильный, а осадков практически не предвидится, смог, окутавший Новосибирск, не развеется моментально, на это понадобится какое-то время.

В субботу, 27 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем составит +23..+25 °C, ветер северо-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 28 июля, ветер сменит направление на юго-западное. Воздух днем прогреется до +25..+27 °C. Осадков не предвидится.

С понедельника температура воздуха днем начнет повышаться, ветер будет дуть уже южный со скоростью до 9 м/с.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что дым, который пришел в Новосибирск и другие регионы Западной Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае, может продержаться над городом еще несколько дней. Смена обстановки зависит от направления ветра.

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