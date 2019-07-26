Дорожное покрытие «Чуйского тракта» в республике Алтай полностью обновят к 2022 году

На данный момент на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Кош-Агачском районе республики Алтай идет капитальный ремонт участка длинной в 37 км. Дорожники применяют технологию холодной регенерации.

Как сообщает пресс-служба правительства республики Алтай, на отрезке с 894 по 931 км – в районе поворота на с. Кокоря в сторону Ташанты – завершается устройство основания из органоминеральной смеси. Дорожники более чем на 50% выполнили укладку нижнего слоя покрытия. Работы идут в соответствии с графиком, обновленный участок введут в эксплуатацию в октябре 2019 года.

По информации пресс-службы упрдор «Алтай», основная цель ремонтных мероприятий на Чуйском тракте в республике – усилить существующую конструкцию дорожной одежды. Специализированные машины измельчают старое покрытие, укрепляют его с помощью вспененного битума, добавляют вяжущие вещества и цемент, а полученную смесь укладывают новым слоем. Этот метод наиболее экономичен и экологичен в сравнении с традиционными.

С учетом работ этого года протяженность участков, где таким образом повысили транспортно-эксплуатационные характеристики, составит 345 км.. Так, в Кош-Агачском районе уже в 2019 году начнут ремонтировать участок с 862 по 880 км (в районе с. Чаган-Узун в сторону Кош-Агача). Работы с 931 км и до границы с Монголией выполнят до 2022 года.

Протяженность автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай – 540 км. В этом году в планах обновить 86 км.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в июле 2019 года федеральные дорожники ввели в эксплуатацию первую в республике Алтай двухуровневую транспортную развязку и четырехполосный участок протяженностью 2,7 км, который станет началом обхода села Майма.

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