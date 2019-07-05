Участок Чуйского тракта с первой двухуровневой развязкой открыли в республике Алтай

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и врио главы республики Алтай Олег Хорохордин открыли пятый пусковой участок Чуйского тракта с первой в регионе двухуровневой развязкой.

Как отметил врио главы республики Алтай Олег Хорохордин, Чуйский тракт – это главная транспортная артерия региона. Именно по этой трассе идут главные пассажиро- и грузоперевозки, в том числе, в Монголию и Китай. Кроме того, в туристический сезон интенсивность движения здесь доходит до 25 тыс автомобилей в сутки.

«Новый отрезок позволит увеличить пропускную способность Чуйского тракта. Дорога также откроет транспортный коридор между аэропортом и Горно-Алтайском, улучшит экологическую обстановку, повысит безопасность дорожного движения и позволит вывести транзитный транспорт, следующий в Горно-Алтайск и южную часть республики, за пределы Маймы», — прокомментировал Олег Хорохордин.

По информации пресс-службы правительства республики Алтай, новый участок – это начало обхода Маймы общей протяженностью 11 км, строительство которого продолжится в следующем году. В настоящее время на новый отрезок разрабатывается проектно-сметная документация. Сейчас около 8 км Чуйского тракта проходят через Майму – второй по численности населенный пункт республики. Решение о строительстве обхода было принято после обращений местных жителей о переносе трассы. Работы начались в 2017 году.

Начальник Упрдора «Алтай» Ярослав Долинский уточнил, что построена четырехполосная дорога второй технической категории протяженностью почти 3 км с первой в регионе двухуровневой транспортной развязкой. При этом транспортные потоки разделены с помощью осевого барьерного ограждения, которое исключает возможность столкновения встречных транспортных средств, установлено и искусственное освещение.

По словам зампредседателя правительства РФ Максима Акимова, в ближайшие пять сезонов объем инвестиций в дорожное хозяйство будет увеличен в трое. Прежде всего, речь идет о региональных дорогах. Федеральное финансирование оставит около 11 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что кандидатам на пост главы республики Алтай необходимо собрать и представить в избирком более 80 подписей депутатов и глав в свою поддержку. Сделать они это должны до 24 июля 2019 года.

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