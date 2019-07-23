Экс-руководитель администрации главы Хакасия назначен врио главы Димитровграда

Кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко стал врио главы Димитровграда Ульяновской области. На этот пост он перешел с должности руководителя администрации главы республики Хакасия.

Богдан Павленко, ранее возглавлявший администрацию главы Хакасии, назначен врио главы Димитровграда. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции КПРФ Айрат Гибатдинов.

«В качестве человека, который мог бы справиться со всеми амбициозными задачами, которые стоят перед городом, была названа кандидатура Богдана Павленко. За короткий промежуток времени при его непосредственном участии была произведена перезагрузка госаппарата региона, на 20% уменьшены расходы на содержание правительства РХ», — пишет Айрат Гибатдинов.

Димитровград, как рассказал зампредседателя заксобрания Ульяновской области, крупный город с населением более 100 тыс человек, второй по величине в регионе. Здесь работает крупное предприятие «Росатома», завершается ввод в эксплуатацию Федерального высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России, находится ряд крупных наукоемких и промышленных производств. В этой связи крайне важно, чтобы Димитровград как можно скорее обрел легитимного руководителя со всем объемом полномочий.

Богдан Павленко — бывший глава города Донской Тульской области — родился в 1975 году в Новомосковске. С 1991-1993 году учился в Богородицком сельскохозяйственном техникуме. В 2005 — был избран депутатом Собрания представителей Новомосковского района по партийному списку КПРФ, а в 2008 – стал депутатом Новомосковского Собрания депутатов. В 2006 году окончил Университет Российской Академии образования, получив специальность психолога. В октябре 2009 года избран депутатом Тульской областной Думы 5-го созыва по списку КПРФ от территориальной группы №6 «Новомосковск — Западная». До избрания в Тульскую областную Думу работал в Новомосковске начальником отдела материально-технического снабжения МУП «Микрорайон». В сентябре 2014 стал депутатом Собрания депутатов города Донской. В многомандатном избирательном округе №3 за Богдана Павленко отдали свои голоса 3029 (48,57%) избирателей. В своей территориальной группе он набрал 4 результат из 7 участников. А с 1 октября 2014 года занимал пост главы муниципального образования города Донской.

Напомним, в середине ноября 2019 года Богдан Павленко был назначен заместителем главы Хакасии, в его ведении была аппаратная работа и деятельность администрации главы республики. Валентин Коновалов поручил ему проанализировать работу администрации и представить предложения по оптимизации ее структуры.

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