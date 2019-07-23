На велопарковках Академгородка появились первые 50 электроскутеров компании Whoosh. Бизнесмены рассчитывают, что скутеры станут частью ежедневного транспортного сценария пользователей Академгородка — помогут быстро перемещаться на небольшие расстояния между домом, работой, спортзалом или местом встречи с друзьями.

В Новосибирском Академгородке запущен сервис аренды электросамокатов Whoosh. Начать поездку можно отсканировав приложением сервиса QR-код с руля электроскутера. Для аренды доступны 50 скутеров, кататься на них можно в Верхней и Нижней зонах Академгородка. Сервис доступен только для совершеннолетних пользователей.

Как отмечают в Whoosh, после регистрации на карте в приложении можно найти свободный самокат, отсканировать QR-код с руля и начать поездку. Для завершения поездки нужно подъехать к одной из общественных велопарковок, обозначенных на карте приложения, пристегнуть самокат и нажать на кнопку «завершить поездку». Кататься на электроскутере Whoosh в Академгородке можно в Верхней и Нижней зонах — границы показывает приложение.

По мнению представителей сервиса, жители новосибирского Академгородка давно готовы пересесть на двухколёсный электротранспорт, и теперь для этого не обязательно покупать собственный скутер. Рассматриваемые самокаты разгоняются до 20 км/ч, заряда батареи хватает на 30 км. Это кастомизированные скутеры Xiaomi Mijia M365, которые превратили в устройство интернета вещей (IoT). Сенсоры, GPS и GSM модемы постоянно сообщают о состоянии и местонахождении средства передвижения. У скутеров устойчивые пневматические колёса. Скутер оснащен электрическим и механическим дисковым тормозами. Заряжает и следит за состоянием электроскутеров сервисная команда Whoosh.

В Новосибирском Академгородке шеринг электроскутеров Whoosh запущен по партнёрской программе. Летом этого года сервис запустился в Москве и планирует расширяться в других городах России и Европы.

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