В Новосибирском Академгородке запустили сервис аренды электросамокатов

Дмитрий Катаев
 
Фото предоставлено компанией Whoosh

На велопарковках Академгородка появились первые 50 электроскутеров компании Whoosh. Бизнесмены рассчитывают, что скутеры станут частью ежедневного транспортного сценария пользователей Академгородка — помогут быстро перемещаться на небольшие расстояния между домом, работой, спортзалом или местом встречи с друзьями.

В Новосибирском Академгородке запущен сервис аренды электросамокатов Whoosh. Начать поездку можно отсканировав приложением сервиса QR-код с руля электроскутера. Для аренды доступны 50 скутеров, кататься на них можно в Верхней и Нижней зонах Академгородка. Сервис доступен только для совершеннолетних пользователей.

Как отмечают в Whoosh, после регистрации на карте в приложении можно найти свободный самокат, отсканировать QR-код с руля и начать поездку. Для завершения поездки нужно подъехать к одной из общественных велопарковок, обозначенных на карте приложения, пристегнуть самокат и нажать на кнопку «завершить поездку». Кататься на электроскутере Whoosh в Академгородке можно в Верхней и Нижней зонах — границы показывает приложение.

По мнению представителей сервиса, жители новосибирского Академгородка давно готовы пересесть на двухколёсный электротранспорт, и теперь для этого не обязательно покупать собственный скутер. Рассматриваемые самокаты разгоняются до 20 км/ч, заряда батареи хватает на 30 км. Это кастомизированные скутеры Xiaomi Mijia M365, которые превратили в устройство интернета вещей (IoT). Сенсоры, GPS и GSM модемы постоянно сообщают о состоянии и местонахождении средства передвижения. У скутеров устойчивые пневматические колёса. Скутер оснащен электрическим и механическим дисковым тормозами. Заряжает и следит за состоянием электроскутеров сервисная команда Whoosh.

В Новосибирском Академгородке шеринг электроскутеров Whoosh запущен по партнёрской программе. Летом этого года сервис запустился в Москве и планирует расширяться в других городах России и Европы.

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