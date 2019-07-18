Частные пункты проката спортинвентаря в Кузбассе впервые получат господдержку в рамках нацпроекта

Финансовая господдержка на приобретение нового спортивного снаряжения будет оказана предпринимателям в сфере проката спортивного оборудования и инвентаря в рамках нацпроекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, финансовую поддержку пункты проката спортинвентаря могут получить в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Из областного бюджета на эти цели выделено 84 млн рублей. Их распределят по конкурсу в виде субсидий.

Такая поддержка необходима для развития спортивного физкультурного движения в Кузбассе. Предприятия малого бизнеса, работающие в сфере массового и семейного спорта, смогут получить субсидии в размере до 500 тыс рублей.

По информации областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, за счет субсидий предприниматели смогут компенсировать ранее понесенные затраты на приобретение спортивного оборудования. Полученную господдержку они смогут направить на развитие пунктов проката, например, закупить новый инвентарь, открыть дополнительные филиалы, оплатить аренду помещений.

Кроме финансовой поддержки предприниматели, развивающие пункты спортивного проката, смогут воспользоваться и другими мерами поддержки бизнеса – консультационными и имущественными.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что общий объем расходов, направленных на достижение результатов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Алтайском крае, за шесть лет превысит 1,7 млрд рублей.

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