1,7 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта по развитию предпринимательства в Алтайском крае

Общий объем расходов, направленных на достижение результатов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Алтайском крае, за шесть лет превысит 1,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и принятые для его исполнения региональные проекты рассчитаны до 2024 года и направлены на создание максимально благоприятных условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, главный показатель успешности нацпроекта — это значительный рост числа занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Так, в Алтайском крае к 2024 году должно появиться 60 тыс новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства. Как отметил руководитель ведомства, это достаточно амбициозная цель, но она достижима при выполнении целого комплекса мер и мероприятий в сфере предпринимательства, создании стимулов для бизнеса.

Например, бизнес может воспользоваться программой льготного кредитования с годовой ставкой, не превышающей 8,5%. Для приоритетных направлений деятельности предпринимателям предлагают микрозаймы в региональном фонде под 5% годовых, а для предпринимателей моногородов — в размере 3,75%.

По информации краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, точкой роста для расширения сектора предпринимательства также рассматривают теневой сектор экономики. В частности, необходимы меры стимулирующего характера, введение специального налогового режима для самозанятых, который сейчас уже реализуют в нескольких субъектах страны. Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей, ее популяризация, снятие административных ограничений также будут способствовать выполнению главной задачи проекта.

Александр Евстигнеев отметил, что основным партнером для государства в реализации задач в области предпринимательства выступает деловое сообщество. В Алтайском крае сложился конструктивный диалог бизнеса и власти.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты заксобрания Алтайского края в окончательной редакции приняли законопроект о даче парламентариями согласия на назначение министров финансов и экономического развития.

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