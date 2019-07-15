17:29
Общественный совет по развитию Новосибирского научного центра одобрил строительство нового здания гимназии №3
17:19
Налоговая служба потребовала банкротства экс-главы омского «Мостовика»
16:51
Власти Новосибирской области не согласились с решением ФАС поднять тарифы на тепло на 7,3%
15:19
Передача области полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» практически завершена
14:37
Две дороги, которые свяжут ЛДС с ул. Немировича-Данченко и пляжем «Наутилус», построят в Новосибирске
12:33
Десятая часть всего топлива в Новосибирской области является суррогатом
12:09
В Тулуне Иркутской области после наводнения жилье будут строить на новом месте
12:02
Бывший совладелец «Сибмоста» Владислав Кошкин вышел из банкротства
11:24
Заподозренный в злоупотреблениях мэр района в Иркутской области ушел в отставку
11:10
64 млн рублей направят на ремонт системы водоснабжения в селе Новороманово Алтайского края
10:30
Государство поддержит предпринимателей в отдаленных селах Новосибирской области
17:30
Андрей Травников: «Городскую электричку» необходимо запустить к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году»
17:03
«Омскому аэропорту» сменят гендиректора
Основатель ГК «СЛК-Моторс»
Основатель ГК «Крепость»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
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