Новосибирские застройщики подали 46 заявок на открытие эскроу-счетов в банках. Это самое большое количество заявок в регионах СФО.

О ситуации с переходом сибирских застройщиков на новые условия работы в минувшую среду на совещании-видеоконференции под руководством полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло сообщил начальник Сибирского главного управления Центрального банка РФ Николай Морев. По словам представителя регулятора, всего на первое июля текущего года застройщики СФО подали 127 заявок на открытие эскроу-счетов в семи банках. Лидерами по количеству поданных заявок стали Новосибирская область (46) и Красноярский край (45). В Алтайском крае было подано всего 12 заявок, в Омской области – четыре. В Томской области и Республике Алтай застройщики подали лишь по две заявки.

Напомним, с 1 июля вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», которые призваны усилить защиту прав дольщиков, участвующих в строительстве многоквартирных жилых домов в России. Данные поправки во многом ужесточают требования к застройщикам и вводят дополнительный контроль за целевым расходованием средств. Так, в соответствии с законом, застройщики обязаны в срок до 1 сентября 2018 года по всем действующим разрешениям на строительство открыть специальные счета в уполномоченных банках для дополнительного контроля целевого использования средств дольщиков.

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