«Довольное» озеро в Новосибирской области очистят в рамках нацпроекта «Экология»

Дно озера Довольное и реки Баган в Доволенском районе, а также озеро Половинное в Краснозерском районе Новосибирской области будут очищены от илистых отложений в рамках нацпроекта «Экология».

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, в соответствии с задачами федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на областном уровне разработан региональный проект «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области». Общий объем финансирования проекта на весь период реализации составляет 81,7 млн рублей. Деньги будут выделяться из федерального бюджета.

По информации пресс-службы правительства НСО, в 2019 году начаты работы по расчистке 2,4 км русла реки Баган в черте села Довольное. Также будет расчищено 40 га акватории озера Довольное в одноименном районе, уже выполнены подготовительные работы. Самым большим объектом расчистки станет озеро Половинное Краснозерского района, работы на нем объемом 130 га акватории планируется провести до 2022 года. На всех трех объектах проектами предусмотрено удаление илистых отложений со дна водоемов.

Как отметил Андрей Даниленко, работы по расчистке озер и реки помогут избежать деградации данных водных объектов, а также восстановить способность их самоочищения и самовосстановления.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что шесть крупных несанкционированных свалок в Новосибирске и районных центрах области будут ликвидированы в рамках нацпроекта «Экология» до конца 2024 года. Общий объем финансирования составит порядка 1,2 млрд рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.