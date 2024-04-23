Из реки Тула в Новосибирске вытащили 300 мешков мусора

Ольга Степанова
 
Из реки Тула в Новосибирске вытащили 300 мешков мусора
Кадры из видеоролика в телеграм-канале мэрии города Новосибирска

В Новосибирске спасатели МАСС за 2 дня очистки реки Тула от засора бытовыми отходами вытащили 300 мешков мусора, выброшенного людьми. Об этом сообщили в телеграм-канале муниципальной аварийно-спасательной службы. 

«Уважаемые граждане нашего города! Это катастрофа, которая может погубить вас и ваше имущество»,— обращаются спасатели к горожанам и жителям частного сектора, расположенного в прибрежных зонах.

Бытовые отходы, которые скидывают в реку, являются одной из причин возможного затопления территорий: мусор создаёт заторы и препятствует естественному ходу течения реки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области ожидается вторая волна половодья.

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