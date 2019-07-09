Четыре новосибирских компании попали в рейтинг франшиз Forbes

Деловое издание Forbes обнародовало топ-30 компаний, работающих с франчайзи. В рейтинг попали четыре компании из Новосибирска.

Список наиболее успешных фрашиз по версии Forbes разбит на три категории: с инвестициями до миллиона рублей, от миллиона до пяти миллионов и от пяти до 25 млн рублей. В «десятку» самых дорогих франшиз вошла компания 2GIS с центральным офисом в Новосибирске. По данным компании, инвестиции во франчайзинговый проект, включая паушальный взнос, начинаются от $300 тыс. Предполагаемый срок выхода на точку безубыточности — 2,5 года, ориентировочный срок возврата инвестиций — 5 лет.

Кроме того, в этой же десятке значится новосибирская сеть постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service, чья первая станция была открыта в 2008 году в Омске. Инвестиции во франчайзинговый проект компании начинаются от 2,5 млн рублей, паушальный взнос – 150 тыс. рублей, роялти – 6,5%, прогнозируемая прибыль – от 4,5 млн рублей в год, сроки окупаемости проекта – один-два года.

Еще две новосибирских компании вошли в раздел рейтинга с инвестициями до миллиона. Это компания White&Smile International (основной продукт — комплексная система средств гигиены полости рта и осветления зубов), которую открыли новосибирские предприниматели, и созданный в 2000 году новосибирский оператор экспресс-доставки грузов СДЭК.

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