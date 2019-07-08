Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил экс-заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Сергея Елисеева за покушение на мошенничество в особо крупном размере (5,13 млн рублей) к 4 годам условного срока. Об этом 8 июля сообщил корреспондент «Континента Сибирь» из зала суда.

«Признать Сергея Елисеева виновным и приговорить к 4 годам условного срока», — огласила приговор судья, добавив, что Елисеев также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, что 29 января 2018 года Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении Сергея Елисеева по части 3 статье 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2017 года Сергей Елисеев совершил покушение на мошенничество, когда в одном из ресторанов Новосибирска встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района», которому сообщил, что при помощи своего служебного положения может за 5,13 млн рублей оказать содействие управляющей компании в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий. Однако подозреваемый не обладал необходимыми полномочиями для такой помощи и не намеревался выполнять обещанное.

«В дальнейшем злоумышленник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах в виде консервации системы отопления, промывки системы отопления, проведении гидравлических испытаний, запуск системы отопления на жилых объектах, обслуживаемых ООО «УК ЖХ Октябрьского района» на общую сумму более 5 млн рублей, в действительности указанные работы были выполнены иными организациями, после чего от представителя ООО «УК ЖХ Октябрьского района» потребовал перечислить часть денежных средств в размере 150 тыс. рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации и в дальнейшем высказывал требования о переводе оставшейся части денежных средств», — сообщили в управлении СК РФ по Новосибирской области.

30 января 2018 года скандал прокомментировал глава администрации Новосибирска Анатолий Локоть, который отметил что случившееся «ударит по авторитету всей мэрии».

Отметим, что до работы в мэрии Сергей Елисеев был учредителем «УК ЖК Октябрьского района». В должности замначальника департамента он работал с 2015 года. В сферу Сергея Елисеева входили комитет муниципальной жилищной инспекции (отдел контроля за организацией управления многоквартирными домами, а также отдел эксплуатации жилищного фонда). Также, по данным источников «КС», он курировал реализацию программы «Формирование современной городской среды».

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