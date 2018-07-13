Новосибирское управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего 48-летнего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска. С февраля, два месяца, экс-чиновник пребывал в СИЗО, а затем суд поместил его под домашний арест.

Обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере экс-замначальника департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Елисеев предстанет перед судом. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении Елисеева и направила его уголовное дело в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Следствие установило, что летом 2017 года обвиняемый предложил представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» оказать содействие в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройства придомовых территорий. За это с организации он просил порядка 5 млн рублей. Но полномочиями в сфере предоставления субсидий он не обладал, как и не намеревался выполнять это.

Когда Елисеева задержали в январе этого года, об этом публично высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он, обращаясь к сотрудникам мэрии, призывал их оставить службу, если у кого-то есть желание «заниматься коммерцией и предпринимательством».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.