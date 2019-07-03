Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области будет создан в рамках национального проекта «Образование». Соответствующее распоряжение правительства Новосибирской области подписал глава региона Андрей Травников. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в форме автономной некоммерческой организации, учредителем которой выступает министерство образования Новосибирской области. Цель создания – эффективное решение современных задач, стоящих перед системой среднего профессионального образования в регионе и в стране.

Деятельность организации будет направлена на кадровое обеспечение новых отраслей экономики, приоритетных социально-экономических программ и проектов. Также среди направлений работы – повышение квалификации и обновление профессиональных компетенций работающих граждан с учетом современных стандартов и передовых технологий по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, до конца 2019 года будет сформирован перечень оборудования для оснащения центра, утвержден перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки, согласован дизайн-проект и зонирование, а к началу 2020 года будет укомплектован штат. Открытие центра ожидается осенью 2020 года. Ожидается, что численность граждан, которые смогут обратиться в центр, в том числе по выстраиванию индивидуальных маршрутов обучения, превысит 2500 человек, причем в последующие 4 года этот показатель сможет увеличиться в 3,5 раза.

Центр опережающей профподготовки позволит сформировать и укрепить вертикальные связи в системе «школа – колледж – вуз», усилить подготовку кадров, актуализировать связи профессиональных образовательных организаций с предприятиями по модели практикоориентированного образования». Его создание реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования), который является частью национального проекта «Образование».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском государственном университете получит 574,1 млн рублей на развитие от Минобрнауки РФ в течение 2019-2021 годов.

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