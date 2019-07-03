Комиссия Минобрнауки РФ по предоставлению грантов на развитие специализированных школ России провела отбор заявок на предоставление субсидий до 2021 года. В конкурсе участвовали 17 специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) со всей России. Среди четырех победителей оказался СУНЦ при Новосибирском государственном университете (НГУ). Протокол заседания 3 июля опубликован на официальном сайте СО РАН.

Среди победителей конкурса центры при Московском государственном университете, при Уральском федеральном университете, при Санкт-Петербургском государственном университете, а также при НГУ.

«По результатам рассмотрения заявок на участие в отборе, комиссией принято решение признать указанные заявки с указанием предоставляемого объема финансирования из средств федерального бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов соответствующими требованиям», — сообщается в протоколе заседания комиссии Минобрнауки РФ.

В соответствии с документом, СУНЦ НГУ получит до конца 2019 года 175,4 млн рублей, в 2020 году – 199,5 млн рублей, в 2021 году – 199,2 млн рублей. Остальные центры-победители конкурса получат примерно такое же количество средств на развитие. Всего в период до 2021 года 4 СУНЦ получат финансирование в размере 2,29 млрд рублей.

Напомним, что министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков 25 января во время визита в НГУ обещал рассмотреть возможность финансирования специализированных физико-математических школ, которые находятся в структуре университетов, в рамках национального проекта «Образование».

21 мая стало известно, что правительство РФ окажет поддержку специализированным научно-учебным центрам в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Размер поддержки на 4 школы составит 700 млн рублей в 2019 году.

Отметим, что свои заявки на конкурс подавали центры при следующих университетах: Кемеровский государственный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Сибирский федеральный университет (Красноярский край), Крымский федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет (Республика Саха), Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Тульский государственный университет, Приволжский федеральный университет (Республика Татарстан), Томский государственный университет, Московский государственный технический университет, Южный федеральный университет (Ростовская область). Заявки указанных вузов по разным причинам были отклонены.

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