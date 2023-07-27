Школьница из Рубцовска стала победительницей в конкурсе «Познаем мир с фиксиками»

Цифровая экосистема МТС и ГК «Рики» подвели итоги образовательного проекта «Поколение М». По итогам сезона 2022-2023 победительницей в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» стала десятилетняя школьница из Рубцовска Софья Кузнецова.

Главной наградой за победу в конкурсе стала поездка в Санкт-Петербург, там Софья посетила Студию компьютерной анимации «Петербург», где производятся популярные анимационные сериалы. Для юной победительницы была подготовлена специальная программа. Ей вручили диплом и показали, как создаются любимые мультфильмы, поделились секретами их производства. Экскурсия завершилась показом новой серии «Фиксиков».

«Для меня победа в проекте «Поколение М» была неожиданностью, а возможность увидеть мир мультипликации изнутри — ценный опыт. Было очень интересно побывать на студии в Санкт-Петербурге и пообщаться с создателями мультфильма, узнать об их работе. Спасибо проекту за такую поездку, я никогда ее не забуду», — поделилась впечатлениями победительница.

Конкурс «Познаем мир с фиксиками» на площадке проекта МТС проходил в двух номинациях. В номинации «Лайфхаки» участники рисовали комикс на тему, как заботиться о природе каждый день. В своем комиксе, героями которого стали Симка и Нолик, Софья напомнила о необходимости бережного отношения к бумаге.

«Мультипликация – мое главное увлечение. В прошлом году я создала youtube-канал, где можно увидеть озвученные и смонтированные мною ролики о жизни девочки Глории и ее очаровательного питомца — крампета Роузи. Сейчас на канале уже более 600 подписчиков и их число постоянно растет. Очень хочу, чтобы в будущем мои мультфильмы показывали и на больших экранах в кинотеатре», — рассказывает Софья.

«В Алтайском крае много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому, в том числе с помощью современных технологий. Школьники из Рубцовска уже не первый год побеждают в нашем совместном конкурсе с фиксиками — это уже стало приятной традицией, которая говорит о высоком уровне развития детского творчества и мультипликации в регионе. В свои десять лет Софья исполнила мечту миллионов ребят из России — побывала «за кулисами» и узнала, как снимают любимые мультики. Надеюсь, что, вернувшись домой с новыми знаниями и впечатлениями, она продолжит развиваться в своем творчестве», — подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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