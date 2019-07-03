Задолженность индивидуальных предпринимателей (ИП) по фиксированным страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд рублей за первую половину 2019 года. Об этом 2 июля сообщили в управлении Федеральной налоговой службы (УФНС РФ) по Новосибирской области.

«1,3 млрд рублей по фиксированным страховым взносам — треть от всей суммы задолженности по взносам на обязательное социальное страхование. Проблема задолженности особенно актуальна для ИП, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, однако не снялись с учета. По данным на 1 июня 2019 года, в Новосибирской области около 13,8 тыс. ИП не представляют в налоговые органы отчетность», — говорится в сообщении управления.

За не уплаченную сумму страховых взносов начисляются пени за каждый календарный день просрочки. Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС РФ по Новосибирской области Наталья Шелехова сообщает, что срока давности по таким долгам не существует, платить все равно придется.

УФНС РФ по Новосибирской области напоминает: индивидуальные предприниматели уплачивают за себя суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Взносы обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от режима налогообложения, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов.

По информации пресс-службы УФНС по Новосибирской области, для взыскания задолженности налоговым органом принимаются меры принудительного взыскания в соответствии с налоговым кодексом РФ. В том числе производится взыскание средств со счетов индивидуального предпринимателя в банках, а при недостаточности или отсутствии денег на счетах налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика. Наличие задолженности также влечет за собой арест имущества, запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств, жилплощади и другого недвижимого имущества.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что жители Новосибирской области задолжали 2,3 млрд рублей по имущественным налогам.

По информации УФНС по Новосибирской области, сумма взносов на обязательное пенсионное страхование в 2019 году составляет 29354 рублей (если доход за год превышает 300 тыс. рублей, то помимо взносов в фиксированном размере предприниматель уплачивает еще 1% суммы дохода, превышающей этот предел). Размер взносов на обязательное медицинское страхование – 6884 рубля.

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