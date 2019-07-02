Наука новой эры станет ключевой темой форума «Технопром-2019» в Новосибирске

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков провел совещание по подготовке международного форума технологического развития «Технопром-2019». Его главной темой станет «Наука новой эры: технологии трансформации».

По информации пресс-службы правительства НСО, в совещании по подготовке международного форума технологического развития «Технопром-2019» приняли участие представители штабов, ответственных за подготовку мероприятия.

Как рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, на сегодняшний день сформирован и утвержден план-график работы штабов, а также определена главная тема VII международного форума технологического развития «Технопром» – «Наука новой эры: технологии трансформации».

Также в ходе совещания был представлен проект концепции форума и рассмотрен ход пригласительной компании.

Так, целевой аудиторией предстоящего форума станут топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников содружества независимых государств и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и др.

Деловая программа форума «Технопром-2019» будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

В завершение совещания руководитель рабочей группы по подготовке «Технопром-2019», заместитель губернатора Андрей Жуков подчеркнул, что форум должен пройти на высоком организационном уровне и обозначил задачи, стоящие перед руководителями штабов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

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