Андрей Травников подписал распоряжение о проведении международного форума «Технопром-2019»

VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

По информации пресс-службы правительства НСО, документ предусматривает создание рабочей группы и экспертного совета по подготовке форума, определяет сроки разработки плана его мероприятий, а также мероприятия-спутники «Технопрома-2019».

В состав рабочей группы по подготовке международного форума технологического развития вошли представители органов власти и местного самоуправления, научного сообщества и общественных организаций. Ее руководителем назначен заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. Членами экспертного совета по подготовке форума стали представители инновационного бизнеса, научного, образовательного и экспертного сообществ, а также органов власти.

В двухнедельный срок со дня принятия данного распоряжения рабочей группе совместно с региональными министерствами и департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области предстоит разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума.

Кроме того, распоряжение предусматривает организацию XIII Сибирской венчурной ярмарки и интеграцию ее с форумом в программной и экспозиционной частях, а также проведение в качестве мероприятия-спутника «Технопрома-2019» VII Международного форума «Инновации в медицине».

Отметим, что форум «Технопром» – это одно из крупнейших технологических мероприятий России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В 2018 году форум посетили без малого 8 тыс человек из 19 стран. На нем присутствовали 2882 компании из разных отраслей российской и иностранной промышленности. В рамках деловой программы прошли 79 форматов, в которых приняли участие 559 спикеров. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня.

Главным событием форума «Технопром-2018» стал визит президента России Владимира Путина, заявившего о возможности достижения Россией технологического лидерства за счет развития передовых научных проектов.

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