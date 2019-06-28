Первый летний месяц в Новосибирске закончится дождями и грозами

С сегодняшнего дня погода в Новосибирске начнет портиться. Тридцатиградусная жара пойдет на спад, а подступающий холодный фронт с запада принесет на ближайшие выходные дожди и грозы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 28 июня, в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Воздух днем прогреется до +24..+26 °C. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 м/с.

А вот в субботу, 29 июня, направление ветра изменится на северо-западное и жара пойдет на спад. Температура ночью опустится до +15..+17 °C. Днём ожидается +23..+25 °C. Возможен небольшой дождь и гроза.

В День города, 30 июня, ночью в Новосибирске ожидается дождь, гроза. Температура воздуха составит +12…+14 °C. Днем будет тепло, но не жарко, столбики термометров поднимутся до отметки +20…+22 °C. Синоптики прогнозируют осадки, ветер будет дуть западный, 6−11 м/с.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в День города, несмотря на погоду, новосибирцев ждут масса сюрпризов, обширная концертная программа, вертолет, фестиваль цветов, театральные представления и многое другое. Организаторы подготовили для жителей и гостей города как традиционные, так и новые мероприятия, которые продут во всех районах Новосибирска.

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