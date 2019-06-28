В День города гостей и жителей Новосибирска ждет единая театральная площадка и авангардная концепция

Вертолет, фестиваль цветов, театральные представления и обширная концертная программа – в этом году новосибирцев на День города ждут как традиционные, так и новые мероприятия, которые продут во всех районах Новосибирска.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, одним из самых ожидаемых событий, приуроченных ко Дню города, станет фестиваль цветов. Композиции новосибирских флористов и их коллег из Бельгии, Польши, Испании и Литвы в день празднования 126-летия Новосибирска будут выставлены на площади имени Ленина, которая станет основной площадкой торжества.

В Год театра главную городскую площадь решили превратить в театральную сцену. Именно на ней цветочные инсталляции станут частью большого театрального пролога. Жители и гости Новосибирска смогут примерить маски и костюмы, представить себя в театре и сделать фото на память. Частью театральных подмостков станут ретро-автомобили и кареты, которые также будут участвовать в фестивале цветов.

Новый для города фестиваль цветов планируют сделать традиционным. В следующем году организаторы надеются провести его в формате шествия.

В новинку для жителей станет еще одно событие. В день города, 30 июня, на площади имени Ленина можно будет увидеть настоящий вертолет. Его на один день привезут из Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).

Ежегодный фестиваль фейерверков тоже претерпел небольшие изменения. В этом году к мероприятию присоединились команды из других городов.

Яркое городское оформление к празднованию 126-летия Новосибирска поддержит основную концепцию торжества. Как отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова, Новосибирск – город авангарда, он развивался и продолжает развиваться в этом ключе. Поэтому пиксельное оформление брендбука и дизайна Дня города отсылает к новым информационным технологиям, а Новосибирск и Академгородок могут и должны сделать прорыв в этом направлении.

Помимо основных площадок, новосибирцев ждут концертная программа, выставки, спортивные зоны, авто-мото шоу и многое другое. Организаторы говорят также и о других сюрпризах для жителей и гостей города, которые ожидают их во время празднования.

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