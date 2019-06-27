В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» власти Томской области с 2019 года заключили с подрядчиками 31 контракт. Всего в этом году по проекту в регионе обустроят 64 общественных пространства в 20 муниципалитетах. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

«В настоящее время работы стартовали на 14 объектах в семи муниципальных образованиях региона. Так, в Томске продолжается благоустройство шести общественных пространств. В томском «Лагерном саду» подрядчик начал монтаж гранитных плит. На «Мемориале боевой и трудовой славы томичей» строители уже установили бордюрные камни из гранита, залили бетоном верхнюю террасу комплекса. Полностью завершить работы планируется в конце июля», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

В Томске по проекту «Формирование комфортной городской среды» также идет обустройство пешеходной зоны ведется по улице Лазо, где строительные бригады уложили 400 метров бортового камня и 300 кв. м тротуарной плитки. Пешеходная зона с тротуарами, лестницами, поручнями и сходами появится на улице Мокрушина. Подрядная организация уже подготовила основание и выставила бордюры для будущей лестницы с пандусом.

«Один из лидеров по выполнению программы — закрытое административно-территориальное образование Северск. Подрядчики благоустраивают здесь природный парк, площадь перед спорткомплексом «Олимпия», сквер в микрорайоне №10 и общественную территорию на улице Калинина, — указано в сообщении пресс-службы администрации Томской области. — Работы также идут в Асиновском, Первомайском и Шегарском районах области».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил о том, что в 2019 году ключи от новых квартир получат 477 «обманутых» дольщика Томска.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда». В 2019 году в Томской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено 425 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.