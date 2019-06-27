В 2019 году ключи от новых квартир получат 477 «обманутых» дольщика Томска

В 2019 году в Томске планируется сдать в эксплуатацию три долгостроя. Квартиры в них получат почти 500 участников долевого строительства. Полностью решить данный вопрос власти намерены к 2021 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел заседание межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов дольщиков.

Как сообщил комиссии начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов, в 2019 в Томске планируется сдать в эксплуатацию три долгостроя, расположенные по переулку Нижнему, 47 блок Д, по ул. Большой Подгорной, 46 и по ул. Кедровой, 34. Также в текущем году будет сдана первая очередь дома по ул. Нефтяной, 15, куда заедут дольщики проблемных многоквартирных домов ул. Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5.

Так, в долгострое ул. Большой Подгорной, 46 уже ведется внутренняя отделка, вскоре подрядчик приступит к установке лифтов. На переулке Нижнем, 47 блок — идет монтаж инженерных сетей. Строительные работы также ведутся еще на одном проблемном объекте по переулку Нижнему, 49.

Как подчеркнул Евгений Паршуто, проблема обманутых дольщиков на особом контроле у губернатора Сергея Жвачкина. В 2019 в областном бюджете заложено 137 млн рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. В этом году ключи от долгожданных квартир получат 477 участников долевого строительства. Полностью решить этот вопрос региональное правительство намерено до конца 2021 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области в настоящее время реализуется 12 инвестпроектов, благодаря которым будут восстановлены нарушенные права дольщиков 14 «проблемных» домов. Такие меры правительства региона получили высокую оценку на Всероссийском совещании в минстрое РФ.

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