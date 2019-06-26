Правительство РФ выделит средства на строительство комплекса общежитий для Сибирского федерального университета

Правительство РФ выделят без малого 1,7 млрд рублей на строительство комплекса общежитий «Университетский» для Сибирского федерального университета. Соответственное постановление подписал Дмитрий Медведев.

Согласно опубликованному документу, российским правительством принято решение о выделении из федерального бюджета в 2019–2021 годах 1,68 млрд рублей на строительство комплекса общежитий «Университетский» студенческого городка СФУ.

Главная цель — создать дополнительные условия для привлечения иностранных студентов для обучения в Сибирском федеральном университете и достижения показателей федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование».

Так, в 2019 году на реализацию проекта из федерального бюджета поступит 985 млн рублей, в 2020 – 342,7 млн и в 2021 – 357,1 млн рублей.

Общая сметная стоимость строительства объекта, ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2022 году, составляет 1,68 млрд рублей.

Сибирский федеральный университет был создан в Красноярске в 2006 году. В его состав вошли пять красноярских вузов — архитектурно-строительная академия, красноярский государственный университет, красноярский государственный технический университет, университет цветных металлов и золота, а также торгово-экономический институт.

Членами Попечительского совета СФУ являются представители крупного бизнеса, политики и ученые. Председатель совета — председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По информации пресс-службы вуза, миссией университета являются создание передовой образовательной, научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры, продвижение новых знаний и технологий для решения задач социально-экономического развития Сибирского федерального округа, а также формирование кадрового потенциала — конку­рен­то­спо­собных специалистов по приоритетным направлениям развития Сибири и России, соответствующих современным интеллектуальным требованиям и отвечающих мировым стандартам.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в 2019 году в Красноярске начнется строительство надземного пешеходного перехода через Николаевский проспект. Возведение объекта, стоимость которого оценивается в 113 млн рублей, запланировано в рамках нацпроекта.

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