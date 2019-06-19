В Красноярске построят пешеходный переход через Николаевский проспект стоимостью 113 млн рублей

В 2019 году в Красноярске начнется строительство надземного пешеходного перехода через Николаевский проспект. Возведение объекта, стоимость которого оценивается в 113 млн рублей, запланировано в рамках нацпроекта.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, проектная документация на строительство надземного пешеходного перехода через проспект Николаевский в Красноярске получила положительное заключение государственной экспертизы.

В 2019 на месте строительства перехода проведут археологические работы. Напомним, в 2016 при возведении Николаевского моста был обнаружен памятник «Красноярск. Стоянка Крутая». Располагается этот археологический объект недалеко от музея-дачи Юдина. Также в этом году проведут монтаж и устройство пролетных строений. Завершить строительство планируется в 2020 году.

Длина перехода составит не менее 62,5 м, ширина — 3 метра. Интенсивность движения по пешеходному переходу составит 6 тыс человек в час.

С обеих сторон от перехода предусмотрены тротуары. Один — с восточной стороны, в направлении школы №73 по ул. Мелькомбинатская, 2. С другой стороны тротуар соединится с существующим тротуаром к улице Дачной. Пролетные строения выполнят из алюминиевых сплавов.

Сооружение станет третьим алюминиевым пешеходным переходом в Красноярске. Его строительство, которое будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обойдется примерно в 113 млн рублей.

Как отметил руководитель муниципального управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов, основная проблема, которую решает возведение надземного пешеходного перехода, – обеспечение доступности жителей микрорайона «Студенческий» к школе №73, библиотеке музеев России и усадьбе Г.В. Юдина. Рядом с мостом «зебр» нет, и организовать их из-за интенсивного автомобильного движения не представляется возможным.

Добавим, в рамках строительства ул. Волочаевской было возведено пять подземных переходов и один надземный. Они обеспечивают безопасный доступ через Николаевский проспект и ул. Киренского, Копылова, Красной Армии, Михаила Годенко.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс впервые прокомментировал ситуацию в лесной отрасли региона и обвинения в потворстве вывозу леса, высказанные в его адрес главой Счетной палаты и экс-министром природных ресурсов.

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