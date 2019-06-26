Прокуратура обнаружила в одной из больниц Кузбасса просроченные лекарственные препараты

Прокуратурой города Березовского Кемеровской области в ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований в деятельности городской больницы. В лаборатории были обнаружены просроченные медикаменты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в клинико-диагностической лаборатории Березовской центральной больницы на рабочих столах и в холодильниках были обнаружены медицинские изделия и лекарственный препарат с истекшим сроком годности, которые применялись в качестве реагентов для проведения анализов людям.

По постановлению прокурора города, заведующая лабораторией привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 20 тыс рублей.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения законодательства об охране здоровья граждан в части доступности первичной медицинской помощи населению поселка Барзас. В нем отсутствует врачебная амбулатория — людей принимают в деревянном помещении 1971 года постройки. За рецептами на жизненно-необходимые лекарства жители вынуждены обращаться в поликлинику, которая расположена в 10 км от населенного пункта.

Прокурор города внес главному врачу ГБУЗ «Березовская городская больница» представление об устранении нарушений закона. В результате, медучреждением подана заявка в департамент охраны здоровья Кемеровской области на образование фельдшерско-акушерского пункта в поселке Барзас. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также, по постановлению прокурора города юридическое лицо ГБУЗ «Березовская городская больница» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

По данным официального сайта лечебного учреждения, с октября 2018 года должность главного врача ГБУЗ КО «Березовская городская больница» занимает Анатолий Егоров.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в рамках III Форума социальных инноваций регионов между департаментом здравоохранения Кузбасса и крупной московской компанией было подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве модульного реабилитационного центра.

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