Модульный реабилитационный центр в Кузбассе построит московская компания

В рамках III Форума социальных инноваций регионов между департаментом здравоохранения Кузбасса и крупной московской компанией было подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве модульного реабилитационного центра.

По информации пресс-службы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, соглашение о взаимодействии в проектировании и строительстве «под ключ» модульного реабилитационного центра подписали начальник департамента здравоохранения Михаил Малин и директор проекта ООО «Управляющая Компания Л7» Лейла Грозинская.

Медучреждение должна появиться на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.

Представитель московской компании выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. После подписания соглашения, которое носит предварительный характер, между сторонами начнутся детальные переговоры о реализации проекта.

Как отметил Михаил Малин, сотрудничество с компанией позволит начать новый этап в оказании медицинской помощи жителям Кузбасса по третьему этапу медицинской реабилитации, который в настоящее время в области не представлен. Данный проект был разработан при поддержке минпромторга РФ. Он реализует проблемы реабилитации. Кузбасс станет пилотным регионом в реализации данного проекта.

Стоит отметить, что ранее проект строительства социальных объектов был поддержан в Совете Федерации РФ. В планах — возвести хирургический корпус областного онкологического диспансера и центр комплексной реабилитации инвалидов, реконструировать областную детскую клиническую больницу со строительством хирургического корпуса.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения позволит внедрить передовые технологии, создать современные лечебно-диагностические структуры учреждений, оснащенные новым оборудованием.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2020 году в Новокузнецке появится специализированный амбулаторный консультативно-диагностический центр. Он войдет в состав городского филиала кардиологического диспансера. На его создание планируют потратить 1,3 млрд рублей.

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