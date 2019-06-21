В Красноярском крае началось освоение Пайяхского месторождения. Ожидается, что оно позволит кратно увеличить доходы местного бюджета от нефти. Эксперты считают проект своевременным в условиях сжатия других отраслей экономики в регионе.

АО «Нефтегазхолдинг» начало промышленное освоение Пайяхского нефтяного месторождения на севере Красноярского края (130 км к северо-западу от Дудинки). Компания приступила к бурению первой скважины. Всего же в рамках развития проекта таких скважин предполагается создать около 6 тыс. Ввод месторождения в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 год. Извлекаемые запасы нефти на участке утверждены в размере более 1 млрд тонн. Планируемый объем добычи — 26 млн тонн нефти в год с перспективой роста до 50 млн тонн. Извлеченное сырье предполагается доставлять в европейские и азиатские страны по Северному морскому пути. В рамках проекта должен быть также построен порт-бухта «Север» в 40 км от Диксона, который соединят с месторождением нефтепроводом длиной 400 км.

«Это действительно очень значимое событие, Игорь Иванович Сечин (глава «Роснефти». — «КС») на прошедшем форуме в Санкт-Петербурге сказал о Пайяхе как о месторождении, которое будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны. Это означает прежде всего увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2–3 раза в сравнении с тем, что дает сегодня нефтяная отрасль, а это 30 миллиардов рублей», — заявил в честь запуска освоения губернатор Красноярского края Александр Усс. Освоение Пайяхской группы месторождений — крупнейшая инициатива в рамках комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь». Она должна способствовать созданию более 30 тыс. новых рабочих мест. Ранее заявлялось о готовности «Нефтегазхолдинга» инвестировать в этот проект порядка 5 млрд долларов.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров оптимистично настроен по отношению к этому проекту. «Мы всегда говорим о том, что необходимо повышать уровни передела — это более важная задача, чем просто наращивание добычи. Но здесь есть основания ожидать, что проект был достаточно хорошо просчитан, учтены все нюансы, и в этом случае действительно стоит ждать налоговых поступлений, хотя не исключаю, что существенная их часть может пойти в федеральный бюджет. Однако после появления первой партии все же стоит изучить вопрос о целесообразности возведения новых нефтеперерабатывающих заводов. Нет гарантии, что эта потребность подтвердится, и можно спорить о том, насколько возможно технически возводить его в условиях Крайнего Севера, но этот аспект всегда иметь в виду нужно. В целом же на данный момент появление такого масштабного нефтедобывающего проекта в Красноярском крае, безусловно, оцениваю позитивно», — поделился парламентарий.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов полагает, что подобные проекты необходимы региону в условиях финансового кризиса. «Не вдаваясь в подробности самого проекта, понятно, что он будет означать для региона капитальные вложения и увеличение спроса на продукцию местных производителей. В условиях, когда инвестиции в среде малого и среднего бизнеса практически сведены на нет, да и в обрабатывающих производствах ситуация не очень отличается, а бюджет находится в том состоянии, когда каждая копейка на счету, появление таких проектов может выправить ситуацию. Конечно, добывающие производства — тоже рисковый бизнес, как и перечисленные ранее, однако при этом он имеет заметно большую доходность. Поэтому неудивительно, что ставка делается именно на него», — пояснил эксперт.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.