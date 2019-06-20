Директор «Горзеленхоз» Новосибирска ушел в отставку

Александр Сумин, который занимал должность директора МКУ «Горзеленхоз» Новосибирска, уходит в отставку по собственному желанию. Об этом 20 июня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице «ВКонтакте».

«Директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин покидает свою должность — он написал заявление об уходе по собственному желанию. Решение о новом руководителе будет принято до 1 июля», — говорится в сообщении мэра.

Напомним, что в октябре 2018 года на 29-й сессии Совета депутатов Новосибирска Анатолий Локоть поднял вопрос о передаче МКУ «Горзеленхоз» под контроль департаменту культуры и спорта Новосибирска, которым руководит Анна Терешкова. Депутаты отказались поддержать такую инициативу. Сейчас муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз» является подведомственным предприятием департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, которым руководит Роман Дронов.

Ранее новосибирские депутаты обсудили состояние городских лесов.

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